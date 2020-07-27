Manchester United deve preparar nova oferta por Jadon Sancho

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O Manchester United deve preparar uma nova oferta por Jadon Sancho após confirmar sua participação na próxima edição da Liga dos Campeões. Segundo o “Bild”, os ingleses estão preparando uma nova oferta ao Borussia Dortmund após os alemães terem recusado uma proposta de 89 milhões de libras (R$ 593 milhões).

Os aurinegros não estão dispostos a abaixar o preço do inglês e esperar por uma oferta por volta de 109 milhões de libras (R$ 726 milhões). Apesar de tornar a saída de Sancho difícil, o clube estuda soluções para sua ausência na próxima temporada e já contratou Jude Bellingham, do Birmingham, e está interessado em Jonathan Ikoné, do Lille.