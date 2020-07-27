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futebol

Manchester United deve preparar nova oferta por Jadon Sancho

Segundo jornal alemão, Borussia Dortmund não está disposto a abaixar valor do atacante inglês. Confirmação dos Red Devils na Liga dos Campeões pode favorecer United...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 14:27

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 14:27
Crédito: Lars Baron/AFP
O Manchester United deve preparar uma nova oferta por Jadon Sancho após confirmar sua participação na próxima edição da Liga dos Campeões. Segundo o “Bild”, os ingleses estão preparando uma nova oferta ao Borussia Dortmund após os alemães terem recusado uma proposta de 89 milhões de libras (R$ 593 milhões).
Os aurinegros não estão dispostos a abaixar o preço do inglês e esperar por uma oferta por volta de 109 milhões de libras (R$ 726 milhões). Apesar de tornar a saída de Sancho difícil, o clube estuda soluções para sua ausência na próxima temporada e já contratou Jude Bellingham, do Birmingham, e está interessado em Jonathan Ikoné, do Lille.
Sancho volta aos treinos com o Borussia Dortmund na quinta-feira para começar a preparação para a próxima temporada. Enquanto isso, o Manchester United terá compromissos em agosto pela Liga Europa, mas com o 3º lugar na Premier League, os Red Devils pensam nos reforços e manutenções do atual elenco.

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