AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Manchester United deve oficializar proposta por Sancho nesta semana

Red Devils estudam meio de oferecer o valor de R$ 775 milhões exigido pelo Dortmund...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 09:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 09:47
Crédito: Lars Baron/AFP
O Manchester United oficializará a proposta por Jadon Sancho nesta semana. De acordo com a imprensa inglesa, os Red Devils oferecerão o valor exigido pelo Borussia Dortmund de 120 milhões de euros (cerca de R$ 775 milhões).Com apenas uma semana restante de transferências, a negociação será feita de forma rápida. O Manchester United já tem bases salariais e comissões de agentes acertadas com o jogador.
Sancho não quer pressionar a direção do Borussia Dortmund, mas está inclinado a aceitar a proposta do Manchester United caso ela chegue.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez
Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama
Imagem de destaque
A ascensão de Bellingham: feitos do 'maestro' da Inglaterra na Copa podem torná-lo uma lenda do futebol?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados