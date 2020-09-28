Manchester United deve oficializar proposta por Sancho nesta semana

O Manchester United oficializará a proposta por Jadon Sancho nesta semana. De acordo com a imprensa inglesa, os Red Devils oferecerão o valor exigido pelo Borussia Dortmund de 120 milhões de euros (cerca de R$ 775 milhões).Com apenas uma semana restante de transferências, a negociação será feita de forma rápida. O Manchester United já tem bases salariais e comissões de agentes acertadas com o jogador.