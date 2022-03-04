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futebol

Manchester United deve buscar novo zagueiro e capitão tem futuro incerto

Harry Maguire vem tendo atuações questionáveis com a camisa dos Diabos Vermelhos. Clube de Old Trafford deve buscar novo nome para fazer parceria com Varane...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2022 às 11:13

Publicado em 04 de Março de 2022 às 11:13

O Manchester United irá buscar um novo zagueiro na janela de transferências para fazer dupla com Raphael Varane e o futuro de Harry Maguire, capitão dos Red Devils, é incerto, segundo o "Daily Mail". O atleta é questionado tanto pelos torcedores quanto pelos próprios companheiros de elenco.No empate sem gols diante do Watford, o jogador da seleção inglesa foi poupado pelo técnico Ralf Rangnick. Com isso, Varane atuou ao lado de Lindelof, mas o comandante alemão ainda não definiu quem serão os titulares para o confronto contra o Manchester City.
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O Manchester United está atento a situação de Antonio Rudiger, que tem contrato com o Chelsea até o fim da temporada, mas ainda não renovou sua permanência. O clube também vislumbra a chegada de Ronald Araújo, do Barcelona, que tem vínculo com os culés até 2023.
As informações apontam que os atletas dos Red Devils estão insatisfeitos com algumas atitudes de Maguire, como culpar publicamente alguns jogadores por erros no campo. Além disso, há uma especulação de luta por poder entre o capitão e Cristiano Ronaldo dentro do plantel.
Crédito: HarryMaguiretemfuturoindefinidonoManchesterUnited(Foto:AFP

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