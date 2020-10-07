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Manchester United desiste da contratação de Ismaila Sarr

Clube tem medo de contratar atacante e não conseguir inscrevê-lo a tempo de participar da Liga dos Campeões. Red Devils já tiveram uma proposta recusada pelo Watford...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2020 às 08:24

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 08:24

Crédito: Sarr foi destaque do Watford na última temporada, apesar do rebaixamento (Divulgação/Watford
O Manchester United não irá seguir tentando contratar o atacante Ismaila Sarr, do Watford, segundo o portal “Goal”. Apesar da janela doméstica na Inglaterra só fechar no próximo dia 16 de outubro, os Red Devils, que já fizeram uma oferta por empréstimo com opção de compra no valor de 25 milhões de libras (R$ 178,5 milhões), não irão realizar uma nova proposta.
O Watford só tem interesse em negociar o jogador por um acordo permanente. O principal motivo para o time de Old Trafford desistir do negócio, segundo as informações, é pelo fato de ter que inscrever jogadores para a Liga dos Campeões até a próxima terça-feira. Sem o negócio acertado até o momento, corre-se o risco do atleta ser contratado e não poder participar do início da principal competição da temporada.
O nome de Sarr surgiu como uma alternativa após a frustrante negociação entre Manchester United e Jadon Sancho. O clube também não conseguiu a aquisição de Ousmane Dembélé, mas se reforçou com Donny van de Beek, Cavani, Alex Telles e Facundo Pellistri, jovem promessa uruguaia que atuava no Peñarol.

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