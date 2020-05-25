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futebol

Manchester United demonstra interesse em Tolisso, do Bayern

Clube bávaro está aberto a vender o meio-campista na próxima janela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2020 às 16:04

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 16:04

Crédito: AFP
O Manchester United está interessado em Corentin Tolisso, meio-campista do Bayern de Munique. De acordo com o 'Bild', os Red Devils já queriam o francês em janeiro, mas não houve um acordo. Agora o clube bávaro está aberto a vender o jogador.
Tolisso perdeu espaço nesta temporada e atuou em apenas sete partidas. Por conta disso, o meio-campista busca uma nova equipe. Solskjaer, treinador do Manchester United, quer contar com o jogador e prepara uma oferta.
Apesar disso, a forma física de Tolisso pode prejudicar a negociação. Ele precisou operar os ligamentos do tornozelo no último mês e precisa provar que se recuperou.
Além do Manchester United, Inter de Milão, Juventus, Napoli e Atlético de Madrid sondaram o jogador e o vêem como um possível alvo de transferência.E MAIS:Valverde pensa em revanche contra o Manchester City em agostoPremier League feminina é suspensa por conta do coronavírusRicardo Lopes espera temporada perfeita no Shanghai SIPGTNT transmite rivalidades históricas da Uefa Champions LeagueJoão Félix sofre lesão no joelho e pode perder até três semanas de treinos E MAIS:

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