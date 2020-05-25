Manchester United demonstra interesse em Tolisso, do Bayern

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O Manchester United está interessado em Corentin Tolisso, meio-campista do Bayern de Munique. De acordo com o 'Bild', os Red Devils já queriam o francês em janeiro, mas não houve um acordo. Agora o clube bávaro está aberto a vender o jogador.

Tolisso perdeu espaço nesta temporada e atuou em apenas sete partidas. Por conta disso, o meio-campista busca uma nova equipe. Solskjaer, treinador do Manchester United, quer contar com o jogador e prepara uma oferta.

Apesar disso, a forma física de Tolisso pode prejudicar a negociação. Ele precisou operar os ligamentos do tornozelo no último mês e precisa provar que se recuperou.