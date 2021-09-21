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Manchester United define lista de substitutos para o caso de Pogba não renovar seu contrato

Declan Rice, Franck Kessié e Tanguy Ndombélé são os nomes que correm nos corredores do Old Trafford. Pogba tem vínculo com Diabos Vermelhos somente até junho de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 09:19

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 09:19

Crédito: Divulgação; Reprodução / Instagram; AFP
Já pensando na próxima temporada, o Manchester United planeja seu elenco. E uma das prioridades dos Diabos Vermelhos é a renovação contratual do meio-campista Paul Pogba, que tem vínculo somente até junho de 2022. No entanto, se o francês não ficar no Old Trafford, os alvos dos Red Devils estão definidos.De acordo com informações da imprensa britânica, a escolha prioritária da equipe comandada por Ole Gunnar Solskjaer é Declan Rice, que joga no West Ham. Titular da seleção inglesa, o jogador de 22 anos é uma das promessas da Premier League e desperta o interesse de outros gigantes do país.
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A missão, entretanto, não será fácil. Os Hammers desejam receber pelo menos 117 milhões de euros (R$ 731 milhões, na cotação atual), segundo informações de jornais ingleses, o que pode afastar o interesse dos Diabos Vermelhos.
Na impossibilidade de fechar com Rice, o plano B vem da Itália. Segundo o "The Sun", o marfinense Franck Kessié, do Milan, aparece na lista do Manchester United. Aos 24 anos, o jogador rossonero tem situação semelhante com a de Pogba: vive os últimos meses de contrato e até o momento não renovou.
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Por último, o francês Tanguy Ndombélé, do Tottenham, é quem fecha a lista, segundo o "Calciomercato". O jogador não está com muito espaço no time de Nuno Espírito Santo e jogou apenas duas das oito partidas dos Spurs na temporadas. Nas outras seis, ficou no banco em uma e sequer foi relacionado nas cinco restantes.

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