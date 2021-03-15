Manchester United define Haaland como alvo prioritário da próxima janela de transferências

O Manchester United já definiu seu alvo prioritário para a próxima janela de transferências. De acordo com o "Manchester Evening News", Erling Haaland será o foco dos Red Devils.
A disputa por Haaland será grande. Os principais clubes do mundo estão de olho no jogador e o Manchester United não possui bom relacionamento com Mino Raiola, empresário do norueguês. Os ingleses, porém, acreditam que a boa relação do atacante com o treinador Solskjaer pode ser um trunfo na negociação.Solskjaer e John Murtough, novo diretor de futebol do clube, acreditam que Haaland seria o substituto ideal para Romelu Lukaku, que deixou o clube para reforçar a Inter de Milão.
Na atual temporada com a camisa do Borussia Dortmund, Haaland atuou em 30 jogos, marcou 31 gols e deu oito assistências.