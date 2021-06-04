Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United conversa e confia na chegada de Jadon Sancho

Clube do Old Trafford tem ponta do Borussia Dortmund como alvo desde a última janela de transferências, mas chegada do camisa sete parece cada vez mais próxima...
LanceNet

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 09:56

Crédito: FRIEDEMANN VOGEL / AFP / POOL
O Manchester United já iniciou conversas com o Borussia Dortmund pela contratação de Jadon Sancho e está confiantea de que o clube alemão irá aceitar uma diminuição no preço do atleta e acertar da ida do camisa sete para o Old Trafford, segundo o "The Athletic".​​AInda há muito caminho pela frente em relação a operação, mas as informações indicam de que ambas as partes possuem desejo em concretizar o negócio. Neste momento, os ingleses oferecem 80 milhões de libras (R$ 580 milhões), enquanto os alemães buscam acrescentar outros 20 milhões de libras (R$ 145 milhões) em possíveis bônus por metas cumpridas.
O Manchester United gostaria de fechar a contratação de Sancho antes do início da Eurocopa, embora seja uma tarefa difícil, uma vez que o torneio começa na próxima sexta-feira. E além da boa vontade entre os clubes, o jogador também já demonstrou interesse em fazer parte do conjunto dos Red Devils.
Na última temporada, Sancho teve um início irregular com o Dortmund, mas foi essencial no final da campanha para a conquista da Copa da Alemanha e do 3º lugar na Bundesliga. O atleta terminou o ano com 16 gols marcados e 20 assistências distribuídas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados