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futebol

Manchester United contrata promessa da Atalanta

Marfinense é o novo reforço dos Red Devils, mas se junta ao clube inglês somente em janeiro. Atleta pouco jogou pela equipe de Bérgamo...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 17:58

LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 17:58
Crédito: Marfinense tem apenas 18 anos e jogou somente três partidas por time italiano (Divulgação/Atalanta
Os torcedores do Manchester United aguardam a definição da contratação de Edinson Cavani pelo clube. Enquanto o uruguaio não assina, os Red Devils anunciaram outro reforço: o jovem meia Amad Diallo. O novo reforço chega da Atalanta, da Itália. De acordo com a Sky Sports, o jogador se juntará ao time de Ole Gunnar Solskjaer apenas em janeiro e vai custar 21 milhões de euros, mais 20 milhões em metas a serem atingidas.
O jogador de 18 anos, nascido na Costa do Marfim, atuou em apenas três partidas na última temporada e marcou um gol.

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