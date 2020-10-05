Manchester United contrata promessa da Atalanta

Os torcedores do Manchester United aguardam a definição da contratação de Edinson Cavani pelo clube. Enquanto o uruguaio não assina, os Red Devils anunciaram outro reforço: o jovem meia Amad Diallo. O novo reforço chega da Atalanta, da Itália. De acordo com a Sky Sports, o jogador se juntará ao time de Ole Gunnar Solskjaer apenas em janeiro e vai custar 21 milhões de euros, mais 20 milhões em metas a serem atingidas.