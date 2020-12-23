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futebol

Manchester United contrata jovem do Independiente del Valle

Segundo imprensa equatoriana, Moisés Caicedo acertou sua ida para o clube inglês e deve ser anunciado nas próximas horas. Milan e RB Leipzig também estavam na disputa...
LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 08:49

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 08:49

Crédito: Caicedo se destacou pelo Del Valle e seleção equatoriana (Divulgação/IDV
O Manchester United acertou a contratação do volante Moisés Caicedo, do Independiente del Valle, segundo o “Diário Extra”. Representantes dos Diabos Vermelhos se reuniram com os agentes do atleta e dirigentes do clube equatoriano para acordar a transferência em torno de 4,5 milhões de libras (R$ 30,8 milhões), além de bônus.O jovem de 19 anos deve ser anunciado de forma oficial nas próximas horas após o time de Solskjaer vencer a disputa que contava com concorrentes de peso, como o Milan e o RB Leipzig. Será o segundo equatoriano a jogar pelo Manchester United após Antonio Valencia fazer sucesso quando era dirigido por Alex Ferguson.
> Veja a tabela da Premier League
Caicedo chamou a atenção das equipes europeias após ser convocado quatro vezes para a seleção do Equador para disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e ser um dos destaques do time.

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