Manchester United contrata jovem do Independiente del Valle

O Manchester United acertou a contratação do volante Moisés Caicedo, do Independiente del Valle, segundo o “Diário Extra”. Representantes dos Diabos Vermelhos se reuniram com os agentes do atleta e dirigentes do clube equatoriano para acordar a transferência em torno de 4,5 milhões de libras (R$ 30,8 milhões), além de bônus.O jovem de 19 anos deve ser anunciado de forma oficial nas próximas horas após o time de Solskjaer vencer a disputa que contava com concorrentes de peso, como o Milan e o RB Leipzig. Será o segundo equatoriano a jogar pelo Manchester United após Antonio Valencia fazer sucesso quando era dirigido por Alex Ferguson.