Manchester United considera a contratação de Dembélé, caso não consiga fechar com Jadon Sancho

Crédito: AFP

De acordo com o 'Daily Express', o Manchester United acredita que o jogador do Borussia Dortmund, Jadon Sancho, seja o principal nome para reforçar a equipe na temporada 2020/21 e voltar a conquistar títulos. Porém, caso não consiga fechar com o atleta, a diretoria dos Red Devils já tem um plano B: Ousmane Dembélé, do Barcelona.

Segundo a publicação, o time alemão não pretende diminuir o preço de Sancho (120 milhões de euros), o que dificulta a negociação e faz com que o United valorize outras opções no mercado da bola. O nome de Dembélé, de 23 anos, ganhou força nesta semana e pode gerar uma transação mais tranquila para os ingleses.

Estima-se que ele possa deixar o clube catalão por 60 milhões de euros (R$ 363,2 milhões na cotação atual), preço que os ingleses pretendem pagar pelo jogador, que novamente está em fase final de recuperação de uma lesão.