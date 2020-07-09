Manchester United considera a contratação de Dembélé, caso não consiga fechar com Jadon Sancho

De acordo com o 'Daily Express', o Manchester United acredita que o jogador do Borussia Dortmund, Jadon Sancho, seja o principal nome para reforçar a equipe na temporada 2020/21 e voltar a conquistar títulos. Porém, caso não consiga fechar com o atleta, a diretoria dos Red Devils já tem um plano B: Ousmane Dembélé, do Barcelona.
Segundo a publicação, o time alemão não pretende diminuir o preço de Sancho (120 milhões de euros), o que dificulta a negociação e faz com que o United valorize outras opções no mercado da bola. O nome de Dembélé, de 23 anos, ganhou força nesta semana e pode gerar uma transação mais tranquila para os ingleses.
Estima-se que ele possa deixar o clube catalão por 60 milhões de euros (R$ 363,2 milhões na cotação atual), preço que os ingleses pretendem pagar pelo jogador, que novamente está em fase final de recuperação de uma lesão.
Na atual temporada, Dembelé vem sofrendo com constantes lesões, participou de apenas 74 jogos com a camisa do Barcelona, e marcou 19 gols. Além disso, o jogador ficou marcado pela torcida do Barcelona, pois perdeu um gol no último minuto no duelo contra o Liverpool, na semifinal da Champions League 2018/19.