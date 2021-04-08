Manchester United coloca preço em Lingard, segundo jornal inglês

O Manchester United define o preço de Jesse Lingard em 30 milhões de libras (R$ 230 milhões) na próxima janela de transferências, segundo o "Mirror". O atleta está emprestado ao West Ham e os Hammers estão dispostos a fazer o que for preciso para manter o inglês no elenco para a próxima temporada.A negociação definitiva pode ser boa para todas as partes. O jogador tem sido muito bem utilizado pelo técnico David Moyes, enquanto era preterido nos Red Devils por Solskjaer. Além disso, a entrada de dinheiro deve servir para que os Diabos Vermelhos contratem novas peças para o plantel.