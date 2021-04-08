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futebol

Manchester United coloca preço em Lingard, segundo jornal inglês

Meia-atacante está fazendo grande temporada com a camisa do West Ham após ser emprestado pelo Manchester United em janeiro...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 08:59

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 08:59
Crédito: Lingard marcou seis gols em oito partidas da Premier League (LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
O Manchester United define o preço de Jesse Lingard em 30 milhões de libras (R$ 230 milhões) na próxima janela de transferências, segundo o "Mirror". O atleta está emprestado ao West Ham e os Hammers estão dispostos a fazer o que for preciso para manter o inglês no elenco para a próxima temporada.A negociação definitiva pode ser boa para todas as partes. O jogador tem sido muito bem utilizado pelo técnico David Moyes, enquanto era preterido nos Red Devils por Solskjaer. Além disso, a entrada de dinheiro deve servir para que os Diabos Vermelhos contratem novas peças para o plantel.
> Veja a tabela da Premier League
Lingard chegou ao clube londrino por empréstimo no último mês de janeiro. Em oito partidas pelo clube na Premier League, o meia-atacante marcou seis gols e distribuiu quatro assistências, além de ter reconquistado espaço na seleção inglesa.

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