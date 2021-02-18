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futebol

Manchester United coloca Koundé como alvo principal para a próxima temporada

Red Devils estudam oferecer 70 milhões de euros pelo zagueiro. Valor é considerado alto e irrecusável pelo Sevilla...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 09:28

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 09:28

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O Manchester United tem Jules Koundé como alvo prioritário para a próxima temporada. Após ver Dayot Upamecano assinar com o Bayern de Munique, o clube inglês quer garantir a contratação da joia francesa para reforçar seu setor defensivo, informa a imprensa inglesa.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO INGLÊS
Koundé tem se destacado nas últimas temporadas com a camisa do Sevilla. Formando dupla de zaga ao lado do brasileiro Diego Carlos, os dois conquistaram a Liga Europa no ano passado.Um dos jogadores mais importantes do Sevilla, o defensor atuou em 32 jogos e marcou três gols.

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