Manchester United coloca Koundé como alvo principal para a próxima temporada

O Manchester United tem Jules Koundé como alvo prioritário para a próxima temporada. Após ver Dayot Upamecano assinar com o Bayern de Munique, o clube inglês quer garantir a contratação da joia francesa para reforçar seu setor defensivo, informa a imprensa inglesa.

Koundé tem se destacado nas últimas temporadas com a camisa do Sevilla. Formando dupla de zaga ao lado do brasileiro Diego Carlos, os dois conquistaram a Liga Europa no ano passado.Um dos jogadores mais importantes do Sevilla, o defensor atuou em 32 jogos e marcou três gols.