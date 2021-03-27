Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United cogitar renovar com Lingard por três temporadas

Atacante vive uma fase brilhante desde que foi emprestado ao West Ham e pode ganhar uma segunda chance na equipe de Solskjaer. Hammers lutam pela permanência do atleta...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 10:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 10:06
Crédito: Lingard pode ter nova chance no Manchester United (Instagram/Jesse Lingard
O Manchester United pode dar uma segunda chance para Jesse Lingard na próxima temporada e até mesmo renovar o contrato do atacante por três anos, segundo o “The Sun”. O atleta não vinha tendo muitas oportunidades com o técnico Solskjaer, foi emprestado para o West Ham e vem tendo sucesso na equipe de Londres.O camisa 11 tem contrato com os Diabos Vermelhos até 2022, mas os Hammers tentarão lutar pela permanência definitiva do jogador na próxima janela de transferências. Em apenas sete jogos, o atleta marcou cinco gols e contribuiu com três assistências e é um dos principais nomes para o clube seguir na luta por uma vaga na Champions League.
> Veja a tabela da Premier League
As boas apresentações de Lingard foram recompensadas com a convocação para a seleção inglesa para a disputa das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. O atleta foi titular na vitória por 5 a 0 sobre San Marino, deu uma assistência e quer brigar por um espaço no time de SOuthgate para disputar a Eurocopa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados