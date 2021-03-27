Manchester United cogitar renovar com Lingard por três temporadas

O Manchester United pode dar uma segunda chance para Jesse Lingard na próxima temporada e até mesmo renovar o contrato do atacante por três anos, segundo o “The Sun”. O atleta não vinha tendo muitas oportunidades com o técnico Solskjaer, foi emprestado para o West Ham e vem tendo sucesso na equipe de Londres.O camisa 11 tem contrato com os Diabos Vermelhos até 2022, mas os Hammers tentarão lutar pela permanência definitiva do jogador na próxima janela de transferências. Em apenas sete jogos, o atleta marcou cinco gols e contribuiu com três assistências e é um dos principais nomes para o clube seguir na luta por uma vaga na Champions League.