Manchester United cogita a contratação de Oblak

O Manchester United monitora a situação do goleiro Jan Oblak, enquanto Solskjaer estuda opções de contratações na próxima janela de transferências, segundo a “Sky Sports”. As informações indicam que a comissão de recrutamento do clube aumentou suas análises em relação ao esloveno, mas a multa de 103 milhões de libras (R$ 835 milhões) é um empecilho para sua contratação.O arqueiro do Atlético de Madrid tem contrato até 2023 e o impacto da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 pode ser custoso para os Diabos Vermelhos, que não devem ter condições de comprar o atleta. O time de Solskjaer irá perder Romero, em fim de contrato, e há dúvidas com relação a permanência de De Gea.