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futebol

Manchester United cogita a contratação de Oblak

Além do esloveno, que possui uma multa muito alta, clube inglês observa Donnarumma e Mike Maignan. Henderson quer provar que pode ser titular da equipe de Solskjaer...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 09:45

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 09:45
Crédito: Alex Marín / Atlético de Madrid
O Manchester United monitora a situação do goleiro Jan Oblak, enquanto Solskjaer estuda opções de contratações na próxima janela de transferências, segundo a “Sky Sports”. As informações indicam que a comissão de recrutamento do clube aumentou suas análises em relação ao esloveno, mas a multa de 103 milhões de libras (R$ 835 milhões) é um empecilho para sua contratação.O arqueiro do Atlético de Madrid tem contrato até 2023 e o impacto da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 pode ser custoso para os Diabos Vermelhos, que não devem ter condições de comprar o atleta. O time de Solskjaer irá perder Romero, em fim de contrato, e há dúvidas com relação a permanência de De Gea.
> Veja a tabela da Premier League
Além de Oblak, o clube também observa Donnarumma, que será livre ao final desta temporada caso não renove seu contrato com o Milan, e Mike Maignan, goleiro do Lille. No entanto, Dean Henderson quer aproveitar as oportunidades que terá nesta reta final de campanha e encerrar a preocupação do clube com jogadores em sua posição.

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