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O Manchester United buscou a contratação de Ansu Fati. Os Red Devils estavam dispostos a pagar 89 milhões de libras (cerca de R$ 562 milhões) pelo jovem, mas de acordo com o "SPORT", o Barcelona recusou e não deseja vender sua promessa.

Fati teve uma grande temporada em Barcelona. O jovem jogador conseguiu ter boas atuações e é visto como uma das maiores promessas do clube. Ele tem uma cláusula de 150 milhões de libras (cerca de R$ 948 milhões).

Há algumas semanas, Jorge Mendes, agente do jogador, entrou em contato com o Barça para pedir um preço para negociar com o Manchester United. Porém, o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, rejeitou qualquer proposta de imediato.