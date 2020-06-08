O Manchester United buscou a contratação de Ansu Fati. Os Red Devils estavam dispostos a pagar 89 milhões de libras (cerca de R$ 562 milhões) pelo jovem, mas de acordo com o "SPORT", o Barcelona recusou e não deseja vender sua promessa.
Fati teve uma grande temporada em Barcelona. O jovem jogador conseguiu ter boas atuações e é visto como uma das maiores promessas do clube. Ele tem uma cláusula de 150 milhões de libras (cerca de R$ 948 milhões).
Há algumas semanas, Jorge Mendes, agente do jogador, entrou em contato com o Barça para pedir um preço para negociar com o Manchester United. Porém, o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, rejeitou qualquer proposta de imediato.
Na atual temporada, Fati participou de 24 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência.E MAIS:Pinto da Costa é reeleito para o 15º mandato como presidente do PortoChina marca um gol pelo segundo jogo consecutivo e assume a artilharia do FC Lviv no UcranianoEx-Vitória, Alan Pinheiro espera JEF United lutando por título da Liga J2PSG pode se adiantar ao Real Madrid e tentar contratação de CamavingaÍdolo na Malásia, Maurício destaca ótimo momento na carreiraDi María revela mágoa por não ser convocado para seleção argentina E MAIS: