Manchester United busca renovar contrato com Paul Pogba

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP

A renovação de contrato de Paul Pogba é tratada como uma das prioridades do Manchester United nesta janela de transferências, segundo o "Mirror". O atleta tem acordo com os Red Devils até 2022 e pode deixar o clube sem custos na próxima temporada.A possibilidade da saída de graça da equipe de Old Trafford se transforma em um pesadelo. Em um momento de crise econômica, esta ação poderia influenciar negativamente no balanço do clube que pretende gastar muito dinheiro na contratação de Jadon Sancho.

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No entanto, a operação pela renovação contratual do francês ganha resistência interna no Manchester United. O principal motivo é a relação conturbada que o clube possui com Mino Raiola, empresário do meio-campista de 28 anos. No entanto, não há nada definido.