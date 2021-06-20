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futebol

Manchester United busca renovar contrato com Paul Pogba

Meio-campista francês tem contrato com os Diabos Vermelhos até 2022, mas clube inglês não quer deixá-lo sair sem custos na próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jun 2021 às 09:46

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 09:46

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
A renovação de contrato de Paul Pogba é tratada como uma das prioridades do Manchester United nesta janela de transferências, segundo o "Mirror". O atleta tem acordo com os Red Devils até 2022 e pode deixar o clube sem custos na próxima temporada.A possibilidade da saída de graça da equipe de Old Trafford se transforma em um pesadelo. Em um momento de crise econômica, esta ação poderia influenciar negativamente no balanço do clube que pretende gastar muito dinheiro na contratação de Jadon Sancho.
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No entanto, a operação pela renovação contratual do francês ganha resistência interna no Manchester United. O principal motivo é a relação conturbada que o clube possui com Mino Raiola, empresário do meio-campista de 28 anos. No entanto, não há nada definido.
Com isso, diversas equipes sondam a possibilidade de contratarem Pogba, como a Juventus. A Velha Senhora não deve fazer esforços nesta janela, mas é uma das principais opções, ao lado do Real Madrid, caso o jogador saia de graça da Inglaterra.

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