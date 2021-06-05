Manchester United busca contratação de Trippier

O Manchester United já iniciou conversas com o Atlético de Madrid pela contratação do lateral direito Trippier, segundo o "The Athletic". As informações apontam que o clube espanhol pode vender o atleta por cerca de 10 milhões de libras (R$ 71,8 milhões) por necesidade em fazer dinheiro.O inglês tem contrato com a equipe colchonera até 2023, mas o seu desejo é retornar ao seu país. Com isso, o ala já começa a procurar uma nova casa na cidade de Manchester e próxima ao Old Trafford pensando na próxima temporada.
> Veja a tabela da Eurocopa
Segundo a imprensa inglesa, os Diabos Vermelhos buscam um nome para a lateral direita que possa brigar por posição com Wan-Bissaka. Além do jogador do Atlético de Madrid, Zeki Celik, atual campeão francês com o Lille, também foi cogitado.
Trippier é considerado peça chave no esquema do técnico Diego Simeone. Desde que chegou, em 2019, o ala participou de 63 partidas com o clube espanhol. Além do lateral, os ingleses também buscam Jadon Sancho e Raphael Varane.