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futebol

Manchester United busca contratação de meia do Leeds

Kalvin Phillips é um dos grandes nomes da equipe de Jessi Marsch e da seleção inglesa...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 10:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 10:04
O Manchester United está interessado na contratação do meia Kalvin Phillips para a próxima temporada, segundo o "The Athletic". O clube que será dirigido por Erik ten Hag cogita realizar uma proposta de 50 milhões de libras (R$ 313 milhões) ao Leeds pela contratação do atleta.Os Red Devils precisam reforçar o setor por conta das iminentes saídas de Paul Pogba, Matic, Jesse Lingard e Juan Mata. O jogador de 26 anos, que também é peça importante na seleção inglesa comandada por Gareth Southgate, foi identificado como o nome ideal.
> Veja a tabela da Premier League
Phillips não conseguiu produzir grandes momentos nesta temporada, uma vez que o Leeds luta contra o rebaixamento na Premier League. Ainda assim, o Manchester United se impressiona com a habilidade de ditar o jogo e de ter a posse do meia.
Os Diabos Vermelhos devem entrar em contato com o Leeds nos próximos dias, mas também devem buscar uma conversa direta com o jogador. Ten Hag também deve ter uma influência nas contratações, embora o atleta seja observado com carinho na Inglaterra.
Crédito: KalvinPhillipsestánamiradoManchesterUnited(OLISCARFF/AFP

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