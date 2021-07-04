Manchester United busca a contratação de Eduardo Camavinga, promessa do Rennes

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O jovem volante Eduardo Camavinga, do Rennes, é alvo do Manchester United nesta janela de transferências. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, a promessa francês pode deixar o seu clube nesta temporada para assinar com o time inglês.

Veja o mata-mata da EurocopaFabrizio Romano, jornalista italiano da 'SkySports', informou, neste domingo, que o volante Eduardo Camavinga pode assinar com o Manchester United nesta temporada. Alvo de gigantes europeus, a promessa francesa tende a deixar o Rennes.

A equipe francesa estaria disposta a negociar uma taxa próxima aos 30 milhões de euros (R$ 178,7 milhões na cotação atual), visto que perderiam Camavinga de forma gratuita na próxima janela de transferências caso ele não renove o contrato.

Eduardo Camavinga é um alvo do Manchester United há mais de uma temporada, mas ainda vê o Paris Saint-Germain como outro gigante europeu que busca a sua contratação.