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futebol

Manchester United busca a contratação de Eduardo Camavinga, promessa do Rennes

Jovem promessa do futebol francês está na mira da equipe do Manchester United nesta janela de transferências...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 19:21

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 19:21
Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP
O jovem volante Eduardo Camavinga, do Rennes, é alvo do Manchester United nesta janela de transferências. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, a promessa francês pode deixar o seu clube nesta temporada para assinar com o time inglês.
Veja o mata-mata da EurocopaFabrizio Romano, jornalista italiano da 'SkySports', informou, neste domingo, que o volante Eduardo Camavinga pode assinar com o Manchester United nesta temporada. Alvo de gigantes europeus, a promessa francesa tende a deixar o Rennes.
A equipe francesa estaria disposta a negociar uma taxa próxima aos 30 milhões de euros (R$ 178,7 milhões na cotação atual), visto que perderiam Camavinga de forma gratuita na próxima janela de transferências caso ele não renove o contrato.
Eduardo Camavinga é um alvo do Manchester United há mais de uma temporada, mas ainda vê o Paris Saint-Germain como outro gigante europeu que busca a sua contratação.
Após assinar com Jadon Sancho, outra promessa do futebol mundial, o Manchester United busca encher o seu elenco com mais um jogador considerado um grande jovem craque. Camavinga já atuou profissionalmente pela Seleção Francesa.

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