Manchester United busca a chegada de atacante do RB Leipzig

O Manchester United está interessado na contratação de Cristipher Nkunku, atacante do RB Leipzig, para a próxima temporada, segundo o "Sport Bild". No entanto, os Red Devils esperam se classificar para a Champions League para ter um maior poder de barganha pelo atleta.Ralf Rangnick, técnico interino do Manchester United e futuro consultor esportivo, é um grande admirador do futebol do francês. No entanto, Erik ten Hag, que possui acordo com os Diabos Vermelhos, é quem deve tomar as decisões sobre novas contratações.

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Embora Nkunku tenha contrato com o RB Leipzig até 2024, tudo indica para uma mudança de ares nos próximos meses. Além da equipe de Old Trafford, a publicação também afirma que Inter de Milão e Arsenal também monitoram o jogador.

Na atual temporada, o jovem de 24 anos já participou de 44 partidas, anotou 30 gols e contribuiu com 19 assistências. O camisa 18 também já conseguiu ser convocado para a seleção francesa e deve brigar por uma vaga na Copa do Mundo.