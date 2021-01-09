Manchester United bate o Watford pelo placar mínimo e se classifica na Copa da Inglaterra

Segundo maior vencedor da Copa da Inglaterra, o Manchester United segue vivo na briga pela 13ª conquista no torneio mais antigo da história do futebol. Neste sábado, os Diabos Vermelhos receberam o Watford e, com gol do volante McTominay no início, venceram por 1 a 0.

+ Veja a tabela da Premier LeagueBOM INÍCIONem deu tempo de começar o jogo direito e o Manchester United já estava abrindo o placar. Aos quatro minutos de jogo, o lateral-esquerdo brasileiro Alex Telles cobrou escanteio e o volante McTominay subiu mais que todo mundo para desviar e fazer o gol solitário do dia no Old Trafford.

RESPOSTA EM CONTRA-ATAQUESO Manchester United continuou com mais posse de bola após fazer o gol, mas o Watford não abdicou de atacar. Pelo contrário, quando o time de Xisco recuperava a bola, os jogadores tentavam resolver rápido. O time da segunda divisão chegou a assustar, mas não balançou as redes de Henderson.

CONTROLANDO O JOGONa etapa final, o Manchester United administrou o resultado e não se impôs tanto. O time de Ole Gunnar Solskjaer trocou muitos passes, finalizou menos e não chegou a assustar tanto o gol defendido pelo goleiro Daniel Bachmann, do Watford.