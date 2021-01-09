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Manchester United bate o Watford pelo placar mínimo e se classifica na Copa da Inglaterra

Com gol do volante escocês Scott McTominay no início da partida, time de Ole Gunnar Solskjaer vence e continua em busca do 13º título da Copa da Inglaterra...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 19:04

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 19:04

Segundo maior vencedor da Copa da Inglaterra, o Manchester United segue vivo na briga pela 13ª conquista no torneio mais antigo da história do futebol. Neste sábado, os Diabos Vermelhos receberam o Watford e, com gol do volante McTominay no início, venceram por 1 a 0.
+ Veja a tabela da Premier LeagueBOM INÍCIONem deu tempo de começar o jogo direito e o Manchester United já estava abrindo o placar. Aos quatro minutos de jogo, o lateral-esquerdo brasileiro Alex Telles cobrou escanteio e o volante McTominay subiu mais que todo mundo para desviar e fazer o gol solitário do dia no Old Trafford.
RESPOSTA EM CONTRA-ATAQUESO Manchester United continuou com mais posse de bola após fazer o gol, mas o Watford não abdicou de atacar. Pelo contrário, quando o time de Xisco recuperava a bola, os jogadores tentavam resolver rápido. O time da segunda divisão chegou a assustar, mas não balançou as redes de Henderson.
CONTROLANDO O JOGONa etapa final, o Manchester United administrou o resultado e não se impôs tanto. O time de Ole Gunnar Solskjaer trocou muitos passes, finalizou menos e não chegou a assustar tanto o gol defendido pelo goleiro Daniel Bachmann, do Watford.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu

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