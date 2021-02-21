  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester United bate o Newcastle e volta a vencer depois de duas rodadas no Campeonato Inglês
Time de Ole Gunnar Solskjaer se recupera de empates contra Everton e West Bromwich, e segue na vice-liderança do campeonato dez pontos atrás do Manchester City...
LanceNet

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 18:24

Crédito: STU FORSTER / POOL / AFP
Depois de duas rodadas sem vencer, o Manchester United voltou a triunfar no Campeonato Inglês. Neste domingo, os Diabos Vermelhos receberam o Newcastle no Old Trafford e venceram por 3 a 1. Os gols foram marcados por Rashford, Daniel James e Bruno Fernandes. Saint-Maximin fez para os Magpies.
+ Veja a tabela da Premier LeagueELE DECIDEO Manchester United se viu pressionado no início da partida, mas conseguiu abrir o placar com o atacante Marcus Rashford. O camisa 10 recebeu passe de Maguire na esquerda, encarou a marcação e bateu no canto de Darlow, sem chances para o goleiro.
INDEFENSÁVELO goleiro De Gea estava sendo bastante exigido na partida e já tinha evitado gols de Joelinton e Saint-Maximin antes dos 35 minutos. O próprio Saint-Maximin, porém, acertou belo chute para empatar depois de bola sobrada dentro da área do Manchester United.
MASSACRENo segundo tempo, o Manchester United mandou na partida e marcou duas vezes. Daniel James recebeu passe de Bruno Fernandes aos 11 minutos, e bateu na saída do goleiro. De pênalti, o português Bruno Fernandes fechou a conta no Teatro dos Sonhos.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Premier League, o Manchester United visita o Chelsea, no domingo. Antes, porém, os Red Devils encaram a Real Sociedad pela Liga Europa. O Newcastle volta a campo no sábado, e vai enfrentar o Wolverhampton.​

Tópicos Relacionados

manchester united
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário

