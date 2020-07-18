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futebol

Manchester United avança na contratação de Jadon Sancho

Clube inglês está próximo de selar o acordo com o Borussia Dortmund pelo atacante...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 18:04

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 18:04

Crédito: Lars Baron/AFP
A novela de Jadon Sancho parece estar cada vez mais próxima de um fim. Principal objetivo do Manchester United para a próxima temporada, o inglês deve assinar com o clube inglês. O "Daily Mail" informa que os Red Devils estão muito próximos de um acordo com o Borussia Dortmund pelo jogador.
Os alemães desejam cerca 110 milhões de euros pelo jogador (aproximadamente R$ 673 milhões). O Manchester United se aproximou desse valor e deve investir forte para contar com o atacante inglês na próxima temporada.
Apesar do valor alto após a pandemia do coronavírus, o Borussia Dortmund não tem muito poder de negociação. O contrato de Sancho se encerra em 2022 e os alemães não querem perder um dos seus principais jogadores de graça.

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