Manchester United avalia chegada de zagueiro da seleção espanhola

O Manchester United estuda a possibilidade de contratação do zagueiro Pau Torres, do Villarreal, segundo o “Manchester Evening News”. O defensor é visto como o parceiro ideal para Harry Maguire por conta do fato de ser canhoto, jovem e ser mais barato do que Raphael Varane, o nome mais sonhado pelos dirigentes ingleses.Torres é titular no time de Unai Emery e também na seleção espanhola ao lado de Sergio Ramos. O valor da multa de rescisão do atleta é de 43 milhões de libras (R$ 340,5 milhões), mas seu contrato termina apenas em 2024. No entanto, o atleta também desperta interesse do próprio Real Madrid, que pode perder seu capitão ao final do contrato, e outros times da Premier League.