Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United avalia chegada de zagueiro da seleção espanhola

Pau Torres, defensor do Villarreal e companheiro de Sergio Ramos na Espanha, é visto como uma alternativa boa e barata entre os dirigentes dos Diabos Vermelhos...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 11:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 11:26
Crédito: AFP
O Manchester United estuda a possibilidade de contratação do zagueiro Pau Torres, do Villarreal, segundo o “Manchester Evening News”. O defensor é visto como o parceiro ideal para Harry Maguire por conta do fato de ser canhoto, jovem e ser mais barato do que Raphael Varane, o nome mais sonhado pelos dirigentes ingleses.Torres é titular no time de Unai Emery e também na seleção espanhola ao lado de Sergio Ramos. O valor da multa de rescisão do atleta é de 43 milhões de libras (R$ 340,5 milhões), mas seu contrato termina apenas em 2024. No entanto, o atleta também desperta interesse do próprio Real Madrid, que pode perder seu capitão ao final do contrato, e outros times da Premier League.
> Veja a tabela da Premier League
O Manchester United insiste em renovar seu sistema defensivo para a próxima temporada, visto que é considerado o setor mais frágil do plantel. No entanto, as multas de Varane e Koundé, jovem do Sevilla, ultrapassam os 60 milhões de libras (R$ 475 milhões). Apesar dos Diabos Vermelhos serem competitivos no mercado, a crise econômica também atingiu o Old Trafford.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados