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futebol

Manchester United anuncia TeamViewer como novo patrocinador master do clube

Valores não foram revelados, mas imprensa especula 360 milhões de reais por ano. Red Devils receberiam cerca de R$ 2 bilhões no total...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 11:47

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 11:47
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O Manchester United anunciou, nesta sexta-feira, um novo acordo pelo patrocínio master de sua camisa. Trata-se da TeamViewer, multinacional de tecnologia.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Os valores do contrato não foram revelados, mas a imprensa inglesa estipula R$ 360 milhões anuais. O valor total dos vencimentos ficaria em aproximadamente R$ 2 bilhões.- Estamos tremendamente orgulhosos de estabelecer esta parceria com uma das maiores empresas globais de software. A capacidade de se conectar e colaborar nunca foi tão importante para o mundo e nossa comunidade de 1,1 bilhão de torcedores e seguidores – disse o Diretor Executivo do clube inglês, Richard Arnold.
Oliver Steil, diretor executivo da TeamViewer, também falou sobre o acerto.
- Estamos muito entusiasmados com essa parceria, pois ela expandirá significativamente nosso posicionamento de marca e nos ajudará a comercializar nosso portfólio de soluções abrangentes para todos os segmentos de clientes globalmente. O Manchester United e o TeamViewer, duas equipes vencedoras mundiais unindo forças. Juntos como o “Team United”, podemos levar a experiência dos torcedores no lendário Teatro dos Sonhos a um novo nível. Estamos extremamente orgulhosos que o Manchester United nos escolheu como parceiro em sua jornada tecnológica contínua.

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