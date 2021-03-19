Manchester United anuncia TeamViewer como novo patrocinador master do clube

O Manchester United anunciou, nesta sexta-feira, um novo acordo pelo patrocínio master de sua camisa. Trata-se da TeamViewer, multinacional de tecnologia.
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Os valores do contrato não foram revelados, mas a imprensa inglesa estipula R$ 360 milhões anuais. O valor total dos vencimentos ficaria em aproximadamente R$ 2 bilhões.- Estamos tremendamente orgulhosos de estabelecer esta parceria com uma das maiores empresas globais de software. A capacidade de se conectar e colaborar nunca foi tão importante para o mundo e nossa comunidade de 1,1 bilhão de torcedores e seguidores – disse o Diretor Executivo do clube inglês, Richard Arnold.
Oliver Steil, diretor executivo da TeamViewer, também falou sobre o acerto.
- Estamos muito entusiasmados com essa parceria, pois ela expandirá significativamente nosso posicionamento de marca e nos ajudará a comercializar nosso portfólio de soluções abrangentes para todos os segmentos de clientes globalmente. O Manchester United e o TeamViewer, duas equipes vencedoras mundiais unindo forças. Juntos como o “Team United”, podemos levar a experiência dos torcedores no lendário Teatro dos Sonhos a um novo nível. Estamos extremamente orgulhosos que o Manchester United nos escolheu como parceiro em sua jornada tecnológica contínua.