Manchester United anuncia TeamViewer como novo patrocinador master do clube

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

O Manchester United anunciou, nesta sexta-feira, um novo acordo pelo patrocínio master de sua camisa. Trata-se da TeamViewer, multinacional de tecnologia.

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Os valores do contrato não foram revelados, mas a imprensa inglesa estipula R$ 360 milhões anuais. O valor total dos vencimentos ficaria em aproximadamente R$ 2 bilhões.- Estamos tremendamente orgulhosos de estabelecer esta parceria com uma das maiores empresas globais de software. A capacidade de se conectar e colaborar nunca foi tão importante para o mundo e nossa comunidade de 1,1 bilhão de torcedores e seguidores – disse o Diretor Executivo do clube inglês, Richard Arnold.

Oliver Steil, diretor executivo da TeamViewer, também falou sobre o acerto.