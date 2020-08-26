Manchester United anuncia renovação de Dean Henderson

Henderson foi um dos principais destaques da Premier League no último ano. O goleiro não foi vazado em 13 jogos e foi indicado para o prêmio de Jogador Jovem da Temporada.

- O caminho que tenho seguido nos últimos cinco anos foi fantástico para o meu desenvolvimento e o período de empréstimo inestimável no Sheffield United fez parte disso. O departamento de goleiros do United é excelente; Existem três goleiros de alto nível que conquistaram tanto no jogo e estou ansioso para trabalhar com o grupo. A fé que o treinador e o clube demonstraram em mim com este contrato significa muito para mim e vai continuar a minha progressão como guarda-redes - disse Henderson.