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Manchester United anuncia renovação com Solskjaer até 2024

O ex-atacante assumiu o comando dos Red Devils, como treinador interino, em dezembro de 2018, e desde então não saiu do cargo...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 14:10

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 14:10

Crédito: AFP
Na manhã deste sábado (24), o Manchester United anunciou em suas redes sociais que renovou o contrato do treinador Ole Gunnar Solskjaer até 2024, com opção de renovar por mais um ano. O norueguês, que atuou como atacante do clube inglês entre 1996 e 2007, assumiu o comando da equipe como interino, em dezembro de 2018, e foi efetivado no cargo em março de 2019.
- É um período emocionante para o Manchester United. Construímos uma equipe com um bom equilíbrio entre os jogadores jovens e os veteranos que têm fome de vitória - declarou o treinador de 48 anos, nas redes do clube. Sem conquistar um título da Premier League desde 2013, os Red Devils já começaram a reformulação de seu elenco. O jovem promissor Jadon Sancho foi anunciado nessa semana. Na temporada passada, o United terminou a Premier League na 2ª colocação e ainda foi vice-campeão da Europa League, perdendo a taça na grande final nas penalidades para os espanhóis do Villarreal.

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