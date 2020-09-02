Manchester United anuncia oficialmente Van de Beek

O meio-campista holandês, que chega do Ajax, assinou um contrato de cinco anos com o clube inglês e tem opção de extensão por mais uma temporada adicional.

- Não consigo explicar como é incrível a oportunidade de entrar para um clube com uma história tão incrível. Gostaria de agradecer a todos no Ajax. Eu cresci lá e sempre terei um vínculo especial com o clube. Agora estou pronto para dar o próximo passo em minha carreira e atuar no mais alto nível, e não há padrão mais alto do que o Manchester United - disse Van de Beek.