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futebol

Manchester United anuncia oficialmente Van de Beek

Meio-campista holandês chega do Ajax e assina um contrato
de cinco anos com opção de extensão de mais um...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 13:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 13:48
Crédito: Reprodução/Manchester United
A ansiedade dos torcedores do Manchester United por reforços terminou. Nesta quarta-feira (2), os Red Devils anunciaram sua primeira contratação para a próxima temporada: Donny Van de Beek.
O meio-campista holandês, que chega do Ajax, assinou um contrato de cinco anos com o clube inglês e tem opção de extensão por mais uma temporada adicional.
- Não consigo explicar como é incrível a oportunidade de entrar para um clube com uma história tão incrível. Gostaria de agradecer a todos no Ajax. Eu cresci lá e sempre terei um vínculo especial com o clube. Agora estou pronto para dar o próximo passo em minha carreira e atuar no mais alto nível, e não há padrão mais alto do que o Manchester United - disse Van de Beek.

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