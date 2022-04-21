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futebol

Manchester United anuncia chegada de Erik ten Hag como novo técnico

Treinador de 52 anos estava no Ajax e assinou contrato com os Red Devils até 2025...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 08:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 08:13
O Manchester United anunciou a contratação de Erik ten Hag para o cargo de técnico para a próxima temporada. O treinador de 52 anos comanda o Ajax desde dezembro de 2017, mas assinou contrato com os Diabos Vermelhos até 2025.- É uma grande honra ser anunciado como técnico do Manchester United e estou muito animado pelo desafio. Eu conheço a história deste grande clube, a paixão dos fãs e estou determinado a desenvolver um time capaz de entregar o sucesso que eles merecem - disse Ten Hag.
> Veja a tabela da Premier League
O holandês também comentou sobre sua saída do Ajax após quatro anos e meio à frente da equipe e que ainda pode conquistar o Campeonato Holandês da atual temporada.
- Será difícil sair do Ajax após esses anos incríveis e posso garantir aos torcedores meu completo comprometimento e foco pelo sucesso na conclusão da temporada antes de eu ir para o Manchester United.
Desde que chegou ao Ajax, Ten Hag conquistou dois títulos da Eredivisie, duas Taças da Holanda e uma Supercopa da Holanda. Além disso, o comandante foi responsável por levar o clube à semifinal da Champions League na temporada 2018/2019.
Crédito: EriktenHagéonovotécnicodoManchesterUnitedparaapróximatemporada(Foto:AFP

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