Manchester United anuncia chegada de Erik ten Hag como novo técnico

O Manchester United anunciou a contratação de Erik ten Hag para o cargo de técnico para a próxima temporada. O treinador de 52 anos comanda o Ajax desde dezembro de 2017, mas assinou contrato com os Diabos Vermelhos até 2025.- É uma grande honra ser anunciado como técnico do Manchester United e estou muito animado pelo desafio. Eu conheço a história deste grande clube, a paixão dos fãs e estou determinado a desenvolver um time capaz de entregar o sucesso que eles merecem - disse Ten Hag.

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O holandês também comentou sobre sua saída do Ajax após quatro anos e meio à frente da equipe e que ainda pode conquistar o Campeonato Holandês da atual temporada.

- Será difícil sair do Ajax após esses anos incríveis e posso garantir aos torcedores meu completo comprometimento e foco pelo sucesso na conclusão da temporada antes de eu ir para o Manchester United.

Desde que chegou ao Ajax, Ten Hag conquistou dois títulos da Eredivisie, duas Taças da Holanda e uma Supercopa da Holanda. Além disso, o comandante foi responsável por levar o clube à semifinal da Champions League na temporada 2018/2019.