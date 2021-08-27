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Futebol Inglês

Manchester United anuncia acordo com a Juventus por Cristiano Ronaldo

Os Diabos Vermelhos tomaram a dianteira da negociação em relação ao Manchester City nesta sexta-feira e craque português volta ao Old Trafford após 12 anos

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 13:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 13:01
Cristiano Ronaldo voltará a vestir a camisa do Manchester United após 12 anos Crédito: AFP
O Manchester United anunciou o retorno de Cristiano Ronaldo para o Old Trafford. Os DIabos Vermelhos tomaram a dianteira nas negociaçoes pela contratação do astro português nesta sexta-feira e entrou em acordo com a Juventus pela transferência do camisa sete.
O Manchester United tem o prazer de confirmar que o clube entrou em acordo com a Juventus pela transferência de Cristiano Ronaldo, sujeito a acordo dos termos pessoais, visto e avaliação médica.
De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o veterano de 36 anos deve assinar um contrato com os Red Devils até 2023. O novo salário do atleta deve girar em torno dos 15 milhões de euros por temporada, como havia sido especulado quando estava em negociações com o Manchester City.
Na manhã desta sexta-feira, Cristiano Ronaldo esteve no Centro de Treinamento da Juventus para se despedir de seus companheiros. O técnico Massimiliano Allegri também já havia confirmado a saída do português, pendente, até então, de um destino.

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