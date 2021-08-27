Manchester United anuncia acordo com a Juventus por Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo voltará a vestir a camisa do Manchester United após 12 anos Crédito: AFP

O Manchester United anunciou o retorno de Cristiano Ronaldo para o Old Trafford. Os DIabos Vermelhos tomaram a dianteira nas negociaçoes pela contratação do astro português nesta sexta-feira e entrou em acordo com a Juventus pela transferência do camisa sete.

O Manchester United tem o prazer de confirmar que o clube entrou em acordo com a Juventus pela transferência de Cristiano Ronaldo, sujeito a acordo dos termos pessoais, visto e avaliação médica.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o veterano de 36 anos deve assinar um contrato com os Red Devils até 2023. O novo salário do atleta deve girar em torno dos 15 milhões de euros por temporada, como havia sido especulado quando estava em negociações com o Manchester City.