Manchester United anuncia a contratação de Cavani

Demorou, mas, enfim, o Manchester United anunciou a contratação que todos os torcedores aguarda: Edinson Cavani. O uruguaio de 33 anos, estava livre no mercado desde que deixou o PSG, e chega sem custos ao time inglês. O contrato, de acordo com a imprensa britânica, é de duas temporadas. Cavani chegou a ser especulado em clubes como Benfica, Atlético de Madrid, Grêmio e Atlético Mineiro, mas o destino escolhido foi a Inglaterra. No novo clube, ele chega para ser o centroavante titular e, com isso, Anthony Martial deve perder a posição. Os outros companheiro que forma o trio de ataque são Mason Greenwood e Marcus Rashford.
- O Manchester United é um dos maiores clubes do mundo, por isso é uma verdadeira honra estar aqui. Trabalhei muito nas folgas e estou ansioso para competir e representar este clube incrível. Joguei diante de alguns dos torcedores mais apaixonados do futebol durante a minha carreira e sei que será o mesmo em Manchester. Mal posso esperar para experimentar a atmosfera de Old Trafford, quando é seguro para os fãs voltarem - disse o uruguaio .
Edinson Cavani deixou o Paris Saint-Germain como maior artilheiro da história do time, com 200 gols, sendo o último deles marcado em fevereiro, contra o Bordeaux. Entretanto, a saída do clube parisiense não foi boa. O jogador não prolongou o contrato para disputar a reta final da Liga dos Campeões, competição na qual o PSG foi vice-campeão, perdendo para o Bayern de Munique. A atitude gerou reclamações da diretoria e torcedores.