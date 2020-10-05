Manchester United anuncia a contratação de Cavani

Crédito: Segundo imprensa britânica, contrato de Cavani é de duas temporadas (Divulgação/Twitter do Manchester United

Demorou, mas, enfim, o Manchester United anunciou a contratação que todos os torcedores aguarda: Edinson Cavani. O uruguaio de 33 anos, estava livre no mercado desde que deixou o PSG, e chega sem custos ao time inglês. O contrato, de acordo com a imprensa britânica, é de duas temporadas. Cavani chegou a ser especulado em clubes como Benfica, Atlético de Madrid, Grêmio e Atlético Mineiro, mas o destino escolhido foi a Inglaterra. No novo clube, ele chega para ser o centroavante titular e, com isso, Anthony Martial deve perder a posição. Os outros companheiro que forma o trio de ataque são Mason Greenwood e Marcus Rashford.

- O Manchester United é um dos maiores clubes do mundo, por isso é uma verdadeira honra estar aqui. Trabalhei muito nas folgas e estou ansioso para competir e representar este clube incrível. Joguei diante de alguns dos torcedores mais apaixonados do futebol durante a minha carreira e sei que será o mesmo em Manchester. Mal posso esperar para experimentar a atmosfera de Old Trafford, quando é seguro para os fãs voltarem - disse o uruguaio .