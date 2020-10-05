Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United anuncia a contratação de Cavani

Depois de muito mistério e especulação, uruguaio assina com os
Diabos Vermelhos no último dia da janela de transferências europeia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 18:15

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 18:15

Crédito: Segundo imprensa britânica, contrato de Cavani é de duas temporadas (Divulgação/Twitter do Manchester United
Demorou, mas, enfim, o Manchester United anunciou a contratação que todos os torcedores aguarda: Edinson Cavani. O uruguaio de 33 anos, estava livre no mercado desde que deixou o PSG, e chega sem custos ao time inglês. O contrato, de acordo com a imprensa britânica, é de duas temporadas. Cavani chegou a ser especulado em clubes como Benfica, Atlético de Madrid, Grêmio e Atlético Mineiro, mas o destino escolhido foi a Inglaterra. No novo clube, ele chega para ser o centroavante titular e, com isso, Anthony Martial deve perder a posição. Os outros companheiro que forma o trio de ataque são Mason Greenwood e Marcus Rashford.
- O Manchester United é um dos maiores clubes do mundo, por isso é uma verdadeira honra estar aqui. Trabalhei muito nas folgas e estou ansioso para competir e representar este clube incrível. Joguei diante de alguns dos torcedores mais apaixonados do futebol durante a minha carreira e sei que será o mesmo em Manchester. Mal posso esperar para experimentar a atmosfera de Old Trafford, quando é seguro para os fãs voltarem - disse o uruguaio .
Edinson Cavani deixou o Paris Saint-Germain como maior artilheiro da história do time, com 200 gols, sendo o último deles marcado em fevereiro, contra o Bordeaux. Entretanto, a saída do clube parisiense não foi boa. O jogador não prolongou o contrato para disputar a reta final da Liga dos Campeões, competição na qual o PSG foi vice-campeão, perdendo para o Bayern de Munique. A atitude gerou reclamações da diretoria e torcedores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados