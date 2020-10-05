Manchester United anuncia a contratação de Alex Telles

Alex Telles é o novo reforço do Manchester United. Nas últimas horas da janela de transferências, os Red Devils anunciaram a contratação do lateral-esquerdo, que assinou por quatro anos e com opção de extensão por mais um.- Entrar para um clube com o prestígio do Manchester United é uma grande honra. Você tem que trabalhar muito para chegar a este momento da sua carreira e agora que estou vindo para este clube, posso prometer que darei tudo de mim para ser um sucesso aqui. Ganhei muitos troféus no Porto e quero continuar isso no United. O treinador tem um plano e uma direção claros para esta equipe e mal posso esperar para vestir essa famosa camisa - disse Alex Telles.