Manchester United analisa o nome de Schmeichel para substituir De Gea

Com as recentes críticas ao espanhol David De Gea, o Manchester United pode contratar um novo goleiro para a próxima temporada. E de acordo com o jornal "The Sun", o nome pode ser o de Kasper Schmeichel, do Leicester, que agrada ao treinador Ole Gunnar Solskjaer.
Classificado para a Liga dos Campeões e sonhando a voltar a competir na Premier League, os Diabos Vermelhos entendem que a meta do Old Trafford deva ser ocupado por alguém incontestável. Com De Gea passando por fase turbulenta, a chegada do dinamarquês de 33 anos é vista com bons olhos.
O goleiro do Leicester é filho de Peter Schmeichel, lendário arqueiro do United, que jogou no clube vermelho entre 1991 e 1999. Ao lado de Solskjaer, Peter conquistou o histórico título da Liga dos Campeões em 1999, quando o clube inglês virou um jogo sobre o Bayern nos acréscimos com gol do atual treinador.
Vale lembrar que o United terá na próxima temporada a volta do goleiro Dean Henderson, que atuou por empréstimo no Sheffield United e foi um dos destaques da equipe.