futebol

Manchester United analisa o nome de Schmeichel para substituir De Gea

Goleiro espanhol está sofrendo críticas por conta da fase que vem passando e pode perder lugar nos Diabos Vermelhos. Goleiro do Leicester é filho de ídolo do United...
Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 17:46

Crédito: Divulgação
Com as recentes críticas ao espanhol David De Gea, o Manchester United pode contratar um novo goleiro para a próxima temporada. E de acordo com o jornal "The Sun", o nome pode ser o de Kasper Schmeichel, do Leicester, que agrada ao treinador Ole Gunnar Solskjaer.
Classificado para a Liga dos Campeões e sonhando a voltar a competir na Premier League, os Diabos Vermelhos entendem que a meta do Old Trafford deva ser ocupado por alguém incontestável. Com De Gea passando por fase turbulenta, a chegada do dinamarquês de 33 anos é vista com bons olhos.
O goleiro do Leicester é filho de Peter Schmeichel, lendário arqueiro do United, que jogou no clube vermelho entre 1991 e 1999. Ao lado de Solskjaer, Peter conquistou o histórico título da Liga dos Campeões em 1999, quando o clube inglês virou um jogo sobre o Bayern nos acréscimos com gol do atual treinador.
Vale lembrar que o United terá na próxima temporada a volta do goleiro Dean Henderson, que atuou por empréstimo no Sheffield United e foi um dos destaques da equipe.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES
Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora

