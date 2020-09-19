futebol

Manchester United acerta termos salariais com Alex Telles, diz rádio

Lateral brasileiro do Porto depende de acerto do valor de transferência entre as duas equipes para que negociação seja concretizada...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 11:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 11:49
Crédito: AFP
O lateral-esquerdo Alex Telles, atualmente no Porto, está mais perto de rumar para o Manchester United. De acordo com a rádio francesa 'RMC Sport', jogador e o clube inglês teriam acertado termos salariais.Caso a negociação seja concretizada, Alex Telles assinará contrato por cinco anos. No entanto, o Manchester United ainda precisa acertar o valor de transferência com o Porto para levar a contratação adiante.
Telles chegaria ao United como o segundo grande reforço do clube na temporada, ao lado do holandês Donny Van de Beek. Ele daria maior profundidade ao setor esquerdo da defesa, que atualmente conta com Luke Shaw e Brandon Williams.
Outro clube interessado no lateral da seleção brasileira é o Paris Saint-Germain, mas o United parece estar a frente na corrida. O contrato de Telles com o Porto vai até junho de 2021 - o que provavelmente significa que os portugueses não pedirão uma quantia exorbitante para liberá-lo.

