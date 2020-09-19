Manchester United acerta termos salariais com Alex Telles, diz rádio

O lateral-esquerdo Alex Telles, atualmente no Porto, está mais perto de rumar para o Manchester United. De acordo com a rádio francesa 'RMC Sport', jogador e o clube inglês teriam acertado termos salariais.Caso a negociação seja concretizada, Alex Telles assinará contrato por cinco anos. No entanto, o Manchester United ainda precisa acertar o valor de transferência com o Porto para levar a contratação adiante.
Telles chegaria ao United como o segundo grande reforço do clube na temporada, ao lado do holandês Donny Van de Beek. Ele daria maior profundidade ao setor esquerdo da defesa, que atualmente conta com Luke Shaw e Brandon Williams.
Outro clube interessado no lateral da seleção brasileira é o Paris Saint-Germain, mas o United parece estar a frente na corrida. O contrato de Telles com o Porto vai até junho de 2021 - o que provavelmente significa que os portugueses não pedirão uma quantia exorbitante para liberá-lo.