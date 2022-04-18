futebol

Manchester United acerta chegada de novo técnico, diz jornalista

Erik ten Hag deve ser anunciado nesta terça-feira pelos Diabos Vermelhos...
LanceNet

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 12:53

O Manchester United acertou a contratação de Erik ten Hag como novo técnico, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O clube inglês discute com o Ajax o pagamento da multa de dois milhões de euros (R$ 10 milhões) e o anúncio do holandês deve acontecer nesta terça-feira.Além de Ten Hag, Mitchell van der Gaag, atual auxiliar técnico do Ajax, também deve fazer parte da comissão do Manchester United. O assistente chegou no clube para treinar a equipe B entre 2019 e 2021, mas atua no time profissional nesta temporada.
> Veja a tabela da Premier League
Erik ten Hag chegou ao Ajax em 2017 e conquistou cinco títulos com a principal equipe da Holanda, sendo dois campeonatos nacionais. Além disso, o comandante levou sua equipe à semifinal da Champions League na temporada 2018/2019.
Há alguns meses, o Manchester United também tinha Mauricio Pochettino em sua lista de pretendentes, mas as negociações avançaram com o comandante do Ajax. O nome de Ten Hag sempre teve preferência de Ralf Rangnick, atual técnico interino dos Red Devils e futuro consultor esportivo.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

