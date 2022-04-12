Manchester United acerta a contratação de novo técnico

O Manchester United chegou em um princípio de acordo pela chegada do técnico Erik ten Hag para a próxima temporada, segundo o "The Athletic". O holandês, que está no comando do Ajax, deve assinar um contrato por quatro anos.De acordo com as informações, Ten Hag ainda precisa negociar os temos de sua saída e da sua comissão técnica com o Ajax. O nome do holandês era o favorito de Ralf Rangnick, treinador interino dos Diabos Vermelhos, mas que se tornará um consultor esportivo da equipe inglesa.