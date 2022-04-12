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futebol

Manchester United acerta a contratação de novo técnico

Erik ten Hag, atual treinador do Ajax, possui acordo para comandar os Red Devils...

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 15:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 15:24
O Manchester United chegou em um princípio de acordo pela chegada do técnico Erik ten Hag para a próxima temporada, segundo o "The Athletic". O holandês, que está no comando do Ajax, deve assinar um contrato por quatro anos.De acordo com as informações, Ten Hag ainda precisa negociar os temos de sua saída e da sua comissão técnica com o Ajax. O nome do holandês era o favorito de Ralf Rangnick, treinador interino dos Diabos Vermelhos, mas que se tornará um consultor esportivo da equipe inglesa.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, nenhum anúncio deve ser feito antes do dia 17 de abril, quando o Ajax encara o PSV pela decisão da Copa da Holanda. Além disso, a equipe lidera o Campeonato Holandês restando apenas cinco rodadas para o término da competição.
O Manchester United, o Ajax e Ten Hag também precisam ajustar os últimos detalhes para que a negociação seja concluída, mas a mudança de ares para o treinador de 52 anos é vista como inevitável.
Crédito: EriktenHagseráocomandantedoManchesterUnitednapróximatemporada(Foto:AFP

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