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futebol

Manchester United aceitar vender Pogba em 2021 por R$ 394 milhões

Clube inglês não quer correr o risco de perder o jogador de graça em 2022, quando o contrato do francês termina. Atleta já admitiu que tem sonho de jogar no Real Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 09:07

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 09:07

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
O Manchester United já pensa na possibilidade de negociar Paul Pogba na próxima janela de verão europeu. Segundo o portal “Calciomercato”, o preço de saída do meio-campista estaria avaliado em torno de 60 milhões de euros (R$ 394 milhões). Os principais candidatos para a contratação do francês são Juventus e Real Madrid.
Sem a certeza de uma renovação contratual, os ingleses não querer correr o risco de perder o jogador de graça ao final do contrato. Por conta disso, os dirigentes de Old Trafford aceitariam negociar a venda do atleta por um valor bem abaixo do que se especulava ao longo desta temporada.
Os Red Devils se muniram com reforços no setor de meio-campo nas últimas janelas com as contratações de Bruno Fernandes, Van de Beek e apostaram no jovem Facundo Pellistri. Com isso, Pogba pode estar mais distante da Inglaterra após afirmar publicamente que tem o sonho de vestir a camisa merengue.

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