  • Manchester City x Wycombe: onde assistir, horário e escalações do confronto da Copa da Liga Inglesa
Manchester City x Wycombe: onde assistir, horário e escalações do confronto da Copa da Liga Inglesa

LanceNet

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 16:17

Crédito: City enfrenta o Wycombe pela Copa da Liga (OLI SCARFF / AFP
Nesta terça-feira, o Manchester City recebe o Wycombe pela terciera fase da Copa da Liga Inglesa. O confronto entre as duas inglesas ocorrerá no Eithad Stadium, em Manchester, e tem o seu início marcado para as 15:45h (de Brasília).O Manchester City chega no confronto contra o Wycombe após empatar em casa com o Southampton pela Premier League. Os Cityzens também venceram o RB Leipzig pelo resultado de 6 a 3 na Champions League, e buscam avançar na Copa.
Quinto colocado na League One, o Wycombe terá um confronto extremamente complicado na Copa da Liga Inglesa. Com 14 pontos somados na competição, a equipe visitante desta terça-feira está embalada para buscar a classificação no torneio.FICHA TÉCNICAMANCHESTER CITY x WYCOMBE - COPA DA LIGA INGLESA
Data e horário: 21/09/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Eithad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
MANCHESTER CITY (Treinador: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké e Cancelo; Fernandinho, Gundogan e Bernardo Silva; Gabriel Jesus, Grealish e Sterling.
WYCOMBE (Treinador: Gareth Ainsworth)Stockdale; Grimmer, Stewart, Tafazolli e Jacobson; Thompson, McCleary, Scowen e Obita; Vokes e Horgan.

