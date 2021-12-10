  • Manchester City x Wolverhampton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Manchester City x Wolverhampton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Equipes se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado, com equipe de Pep Guardiola buscando manter a liderança do torneio visando o bicampeonato...
LanceNet

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 11:58

Chegou a hora da bola rolar pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Neste sábado, o líder Manchester City entra em campo para tentar manter a ponta da tabela. Em casa, os Cityzens recebem o Wolverhampton, às 9h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. MANCHESTER CITYApós assumir a liderança do Campeonato Inglês na última rodada, depois de vitória sobre o Watford, o Manchester City busca mais um bicampeonato. A equipe de Pep Guadiola vem com boa parte do elenco descansado, uma vez que entrou em campo poupando titulares na Champions no meio de semana.
WOLVERHAMPTON​Sem vencer há três partidas, o Wolverhampton tenta voltar a ficar perto das primeiras colocações. Atualmente em oitavo, os Lobos vêm de derrota para o Liverpool, dentro de casa, e agora terá a ingrata missão de encarar o atual campeão nacional.
Manchester City x WolverhamptonPremier League - Campeonato Inglês16ª Rodada​Data e horário: 10/12/2021, às 9h30 (de Brasília)​Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias e João Cancelo; Gündogan, Rodri e De Bruyne; Bernardo Silva, Sterling e Grealish.
Desfalques: Gabriel Jesus, Ferrán Torres e Liam Delap (lesionados); Benjamin Mendy (preso); Laporte, Nathan Aké e Phil Foden (dúvidas).
WOLVERHAMPTON (Técnico: Bruno Lage)José Sá; Kilman, Coady e Saïss; Nelson Semedo, Rúben Neves, Dendoncker (João Moutinho) e Aït-Nouri; Adama Traoré, Raúl Jiménez e Hwang Hee-Chan.
Desfalques: Pedro Neto, Jonny, Willy Boly e Mosquera (lesionados); Marçal (Covid-19); Coady e Aït-Nouri (dúvidas).
Crédito: ManchesterCitylideraaPremierLeaguecom35pontos(Foto:CLIVEBRUNSKILL/POOL/AFP

