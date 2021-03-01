Manchester City x Wolverhampton: onde assistir e prováveis escalações

O líder pode se isolar cada vez mais na ponta da tabela. Nesta terça-feira, o Manchester City recebe o Wolverhampton, às 17h (horário de Brasília). Se vencer, a equipe de Guardiola abrirá 15 pontos de vantagem para o maior rival.
Antes da partida, o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, falou sobre o que espera do confronto e elogiou a qualidade da equipe do Wolves.- Acho que fomos consistentes em muitos, muitos dos últimos quatro anos. É sempre bom, mas aí vem o próximo jogo. Não estamos pensando nisso. Estamos aqui para tentar conquistar os títulos. O povo exige isso e para isso temos que vencer a próxima partida. Sabemos exatamente o tipo de jogo que temos que jogar. Ser intenso, mas estar calmo. Eles jogam com ambição e paciência para atacar. Temos de ser muito espertos porque os últimos anos têm sido difíceis, com a qualidade dos jogadores que têm. Este ano não será exceção - disse.
FICHA TÉCNICAManchester City x WolverhamptonData e horário: 02/03/2021, às 17h (de Brasília)Local: Ettihad Stadium (Manchester, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Treinador: Pep Guardiola)Éderson; Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo, Sterling e Foden
Desfalques: Nathan Aké (lesionado)
Wolves (Treinador: Nuno Espírito Santo)Rui Patrício; Dendoncker, Coady, Saiss; Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Jonny; Traoré, Willian José e Pedro Neto
Desfalques: Boly, Raúl Jiménez, Marçal e Daniel Podence (lesionados)