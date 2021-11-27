  Manchester City x West Ham: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Manchester City x West Ham: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Os Citizens busca uma vitória em casa, contra o quarto colocado da competição, para poder colar no líder Chelsea
LanceNet

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 16:18

Neste domingo, o Manchester City vai enfrentar o West Ham pela 13ª rodada da Premier League. Os Citizens ocupam a terceira colocação e estão três pontos atrás do líder, enquanto os Hammers vem logo atrás, em quarto. O confronto, no Etihad Stadium, está marcado para às 11h.MANCHESTER CITYO City chega com moral após ter vencido o PSG de virada na Champions League. O clube vem de cinco vitórias consecutivas e busca mais uma para poder colar no líder Chelsea, que está três pontos na frente e joga com o Manchester United, também neste domingo.
WEST HAMOs Hammers fazem uma boa campanha na Premier League e ocupam a quarta colocação da tabela, com 23 pontos. A equipe sonha com uma vaga para a Champions League e busca uma vitória fora de casa contra um adversário que briga pelo título da competição.FICHA TÉCNICA
Manchester City x West HamPremier League - 13ª rodada
Data e horário: 28/11/2021, às 11hLocal: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Dias, Laporte e João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Sterling, Jesus e Palmer.
Desfalques: De Bruyne (covid); Foden e Grealish (em recuperação de lesão)
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Johnson, Zouma, Dawson e Cresswell; Soucek e Rice; Bowen, Benrahma e Fornals; Antonio.
Desfalques: Ogbonna
manchester city
