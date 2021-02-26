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futebol

Manchester City x West Ham: onde assistir e as prováveis escalações

Manchester City vem de sequência de 19 vitórias consecutivas e é favorito para o confronto, mas West Ham se baseia no equilíbrio para buscar vaga na Champions...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 14:10

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 14:10

Crédito: FERENC ISZA / AFP
O Manchester City recebe o West Ham e busca ampliar sua vantagem na liderança da Premier League neste sábado, às 9h30 (horário de Brasília). Enquanto o time de Pep Guardiola voa e vem de uma sequência de 19 vitórias seguidas, a equipe de David Moyes luta para se manter no G4 e continuar surpreendendo no Campeonato Inglês.Desafio
- O desafio não é vencer 20 ou 21 (jogos). O desafio é derrotar o West Ham. As vitórias são consequência do que fazemos no dia a dia. Será um jogo complicado, duro, pois eles têm um time bom. O ritmo que eles jogam é melhor do que em outras temporadas e eles possuem o Antonio, que é sempre uma dor de cabeça por conta dos seus movimentos - analisou Guardiola.
> Veja a tabela da Premier League
Equilíbrio
O Manchester City é o grande favorito no duelo por conta dos desempenhos, mas também por possuir a melhor defesa da Premier League, com apenas 15 gols sofridos, e o segundo melhor ataque, com 50 marcados. No entanto, o West Ham também se apoia no equilíbrio de ter o 7º poderio ofensivo e a 7ª defesa mais forte para conquistar pontos e subir na tabela de classificação.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x West Ham
Data e horário: 27/2/2021, às 9h30 (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Cancelo, Stones, Dias e Zinchenko; De Bruyne, Rodri e Gundogan; Mahrez, Sterling e Foden.
Desfalques: Ake (machucados).
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Coufal, Dawson, Diop e Cresswell; Soucek e Rice; Bowen, Fornals e Lingard; Antonio.
Desfalques: Masuaku, Ogbonna e Yarmolenko (machucados).

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