Manchester City x Watford: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Neste sábado, o Manchester CIty recebe o Watford pela 34ª rodada da Premier League. Os Citizens buscam a vitória para seguir na frente na disputa pelo título do campeonato. O confronto, no Etihad Stadium, está marcado para às 11h.FALA, GUARDIOLA!- Todos jogam por algum objetivo. Cada jogo é importante. O Watford tem qualidade e físico no meio e na frente, mas ao mesmo tempo temos que ser nós mesmos e tentar somar mais três pontos - disse o técnico do Manchester City sobre o duelo.
PELO TÍTULO!Manchester City e Liverpool estão na briga pelo título da Premier League e cada jogo nesta reta final é importante. Os Citizens lideram o campeonato com 77 pontos, enquanto os Reds estão um ponto atrás, com 76.FICHA TÉCNICAManchester City x Watford
Data e horário: 23/04/2022. às 11hLocal: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Cancelo, Rúben Dias, Laporte e Zinchenko; Rodri, De Bruyne e Gundogan; Mahrez, Bernardo Silva e Foden.
WATFORD (Técnico: Roy Hodgson)Foster; Kiko Femenía, Kabasete, Samir e Kamara; Louza, Sissoko e Kucka; Sarr, João Pedro e Dennis.