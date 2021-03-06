Manchester City x United: onde assistir e prováveis escalações

O clássico de Manchester promete. Neste domingo, o City recebe o United, às 13h30 (horário de Brasília). A equipe de Guardiola pode abrir até 17 pontos de vantagem para o rival em caso de vitória. Os Red Devils, por outro lado, chegam para o confronto precisando vencer para que a diferença de pontos caia.
O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, falou sobre o que espera da partida e acredita que os Red Devils ainda têm chances no campeonato.- Nosso foco é apenas neste jogo e não onde vamos terminar. Só temos que ser o melhor Manchester United possível e acabar tentando melhorar. Isso significa subir na tabela, conseguir mais pontos, com sorte desafiar ou chegar a uma final e ganhar um troféu. O que outras equipes fazem, não podemos controlar. Só temos de nos manter no mesmo, desafiar-nos e, claro, no momento em que estão à nossa frente, a uma distância razoável. Domingo é uma boa chance de nos testarmos contra uma boa equipe.
Pep Guardiola, comandante do Manchester City, também falou sobre o que espera do clássico e aproveitou para elogiar a qualidade de sua equipe.
- As pessoas estão dizendo coisas boas porque estamos vencendo. O cheiro quando você ganha é lindo, mas podemos perder. É por isso que nossa perspectiva é calma. Treinamos incrivelmente bem e amanhã será do mesmo jeito. Queremos fazer um bom jogo. Já tive times incrivelmente famintos na minha carreira. Tivemos sorte de estar juntos. Queremos fazer o que fizemos - ganhar e ganhar - é porque esses caras têm algo especial, como tivemos em Barcelona e no Bayern de Munique.
FICHA TÉCNICAManchester City x Manchester UnitedData e horário: 07/03/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Etihad Stadium (Manchester, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESManchester City (Treinador: Pep Guardiola)Éderson; Cancelo, Rúben Dias, Stones, Zinchenko; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Foden, Sterling e Bernardo Silva
Desfalques: Nathan Aké (dúvida por lesão)
Manchester United (Treinador: Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Fernandes, Rashford; Cavani
Desfalques: Pogba, Mata e Jones (lesionados); David De Gea (liberado para o nascimento da filha); Martial (dúvida)