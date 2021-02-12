Manchester City x Tottenham: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: City recebe o Tottenham pela 24ª rodada do Campeonato Inglês - NEIL HALL / POOL / AFP

Nesta sábado, o Manchester City recebe o Tottenham, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. As equipes se enfrentam a partir das 14h30, no Etihad Stadium.

Confira e simule a tabela do Campeonato Inglês A equipe de Pep Guardiola lidera a competição com 50 pontos. O City quer dar sequência após a vitória de 4 a 1 sobre o Liverpool, na última rodada. Ainda desfalcado de Kevin De Bruyne, lesionado, o Manchester ainda tem problemas com Sergio Agüero, Rodrigo e Fernandinho, que são dúvidas por problemas físicos.

O Tottenham de José Mourinho ocupa a oitava colocação da tabela, com 36 pontos. Os Spurs também vem de uma vitória na última rodada do campeonato, ao vencer por 2 a 0 o West Bromwich. Porém, no meio de semana, foi eliminado da Copa da Inglaterra, caindo diante do Everton.

FICHA TÉCNICA: MANCHESTER CITY X TOTTENHAM Data e horário: 13/02/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Estádio: Etihad Stadium, em Manchester, InglaterraOnde assistir: ESPN Brasil

Provável escalação do City: Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Stones, Walker; Gündogan, Foden, Bernardo Silva; Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez.