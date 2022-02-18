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Manchester City x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado na casa do time de Pep Guardiola, lutando na parte de cima da tabela de classificação. Cityzens vêm de goleada impressionante na Champions...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 16:44
Chegou a hora de uma rodada do Campeonato Inglês no fim de semana e com um duelo entre clubes do chamado Big Six. Neste sábado, o líder Manchester City recebe o Tottenham, que sonha com vaga na Champions League. O duelo acontece no Etihad Stadium, às 14h30 (de Brasília).MANCHESTER CITYTentando conquistar mais um bicampeonato inglês sob o comando de Pep Guardiola, o Manchester City lidera a competição nacional com nove pontos de vantagem para o Liverpool, vice-líder, que ainda tem um jogo a menos. Para seguir mais perto do título, uma vitória contra os Spurs é vital.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
TOTTENHAMPassando por altos e baixos sob o comando de Antonio Conte desde a chegada do italiano, em meio à temporada, o Tottenham mira uma vaga na próxima edição da Champions League. Neste momento, o clube de Londres está a sete pontos do Manchester United, time que fecha o G-4.
+ River Plate anuncia pacotão de reforços para a disputa da Copa Libertadores 2022! Confira os nomesFICHA TÉCNICA
Manchester City x TottenhamPremier League - Campeonato Inglês26ª Rodada​Data e horário: 19/02/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Adam NunnTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e João Cancelo; De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva; Mahrez, Phil Foden e Sterling.
Desfalques: Palmer (lesionado); Mendy (afastado); Gabriel Jesus, Steffen e Jack Grealish (dúvidas).
TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Cuti Romero, Dier e Davies; Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur e Reguilón (Sessegnon); Lucas Moura, Harry Kane e Heung-Min Son.
Desfalques: Tanganga e Skipp (lesionados).
Crédito: TottenhamvenceuoManchesterCitypor1a0naprimeirarodadadaPremierLeague(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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