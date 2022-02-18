Manchester City x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Chegou a hora de uma rodada do Campeonato Inglês no fim de semana e com um duelo entre clubes do chamado Big Six. Neste sábado, o líder Manchester City recebe o Tottenham, que sonha com vaga na Champions League. O duelo acontece no Etihad Stadium, às 14h30 (de Brasília).MANCHESTER CITYTentando conquistar mais um bicampeonato inglês sob o comando de Pep Guardiola, o Manchester City lidera a competição nacional com nove pontos de vantagem para o Liverpool, vice-líder, que ainda tem um jogo a menos. Para seguir mais perto do título, uma vitória contra os Spurs é vital.