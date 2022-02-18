Manchester City x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Chegou a hora de uma rodada do Campeonato Inglês no fim de semana e com um duelo entre clubes do chamado Big Six. Neste sábado, o líder Manchester City recebe o Tottenham, que sonha com vaga na Champions League. O duelo acontece no Etihad Stadium, às 14h30 (de Brasília).MANCHESTER CITYTentando conquistar mais um bicampeonato inglês sob o comando de Pep Guardiola, o Manchester City lidera a competição nacional com nove pontos de vantagem para o Liverpool, vice-líder, que ainda tem um jogo a menos. Para seguir mais perto do título, uma vitória contra os Spurs é vital.
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TOTTENHAMPassando por altos e baixos sob o comando de Antonio Conte desde a chegada do italiano, em meio à temporada, o Tottenham mira uma vaga na próxima edição da Champions League. Neste momento, o clube de Londres está a sete pontos do Manchester United, time que fecha o G-4.
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Manchester City x TottenhamPremier League - Campeonato Inglês26ª RodadaData e horário: 19/02/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Adam NunnTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e João Cancelo; De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva; Mahrez, Phil Foden e Sterling.
Desfalques: Palmer (lesionado); Mendy (afastado); Gabriel Jesus, Steffen e Jack Grealish (dúvidas).
TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Cuti Romero, Dier e Davies; Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur e Reguilón (Sessegnon); Lucas Moura, Harry Kane e Heung-Min Son.
Desfalques: Tanganga e Skipp (lesionados).