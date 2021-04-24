Manchester City x Tottenham: onde assistir e as prováveis escalações

Domingo é dia de final na Inglaterra. Manchester City e Tottenham decidem quem irá levar o título de campeão da Copa da Liga Inglesa no Wembley, às 12h30 (horário de Brasília). O duelo promete equilíbrio, uma vez que no primeiro turno da Premier League o time até então dirigido por Mourinho saiu vitorioso, enquanto Guardiola triunfou no segundo encontro.Análise dos técnicos
- Nós merecemos estar aqui. Tivemos um torneio complicado, especialmente na semifinal. Vamos viajar a Londres para fazer uma boa partida e voltar com o título. É uma final e queremos vencer, mas também tem a Champions League, a Premier League não acabou e ambos são importantes - disse Guardiola.
- É uma final de Copa e estamos cheios de esperança. Sentimos que podemos machucá-los em certar situações e tudo pode acontecer. Faz tempo (que não vecemos um troféu) e espero que isso acabe neste final de semana para os torcedores e todos os envolvidos com o clube - afirmou Mason.
Foco e jejum
Como Guardiola disse, o Manchester City está em três competições, sendo que a Champions League será disputada na quarta-feira diante do Paris Saint-Germain e é o principal desejo do time. Já o Tottenham não ganha um título desde a temporada 2007/2008 quando venceu a Copa da Liga Inglesa e espera repetir o feito.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x Tottenham
Data e horário: 25/4/2021, às 12h30 (de Brasília)Local: Wembley, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; Cancelo, Rúben Dias, Laporte e Mendy; Bernardo Silva, Fernandinho e Gundogan; Mahrez, Torres e Sterling
Desfalques: John Stones (suspenso)
TOTTENHAM (Técnico: Ryan Mason)Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier e Reguilon; Ndombele e Hojbjerg; Bale, Lo Celso e Son; Lucas
Desfalques: Ben Davies e Matt Doherty (machucados)