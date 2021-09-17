Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Manchester City x Southampton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Manchester City x Southampton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Equipes se enfrentam no Etihad Stadium e time de Guardiola vem embalando com os resultados recentes. Na quarta-feira, Cityzens estrearam com vitória na Champions League...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 13:26

LanceNet

17 set 2021 às 13:26
Crédito: CLIVE BRUNSKILL/POOL/AFP
A bola vai rolar pela quinta rodada do Campeonato Inglês. E querendo alcançar as primeiras posições, o Manchester City recebe o Southampton neste sábado. O jogo acontece no Eithad Stadium, casa da equipe de Pep Guardiola, às 11h (de Brasília).MANCHESTER CITYAntes da partida, o técnico Pep Guardiola elogiou o Southampton e afirmou que sua equipe poderá ter problemas com os Saints. Segundo o catalão, na temporada passada, o time de Ralph Hasenhüttl dificultou o jogo do Manchester City, apesar de uma goleada por 5 a 2.
- Eles jogaram muito bem contra o Manchester United em casa e mereceram vencer. Um dos jogos mais difíceis que tivemos na temporada passada foi contra o Southampton. Vencemos em casa por 5 a 2, mas nos primeiros 30 minutos foi a equipe que mais problemas nos causou na temporada passada - disse Pep.
SOUTHAMPTONTécnico dos Saints, Ralph Hasenhüttl elogiou o Manchester City e Pep Guardiola e afirmou que sua terá de surpreender caso queira sair do Etihad Stadium com os três pontos.
- Surpreender Pep é muito difícil, porque ele sempre encontra as respostas. Mas nosso objetivo é manter o jogo aberto o máximo possível. Sei que o Pep virá com tudo o que eles têm, será difícil competir. Mas também temos algumas qualidades e devemos acreditar no que estamos fazendo. Queremos ser uma equipe desagradável para enfrentar, e então você precisa da sorte e a bola nos momentos certos - disse Hasenhüttl.
Manchester City x SouthamptonPremier League - Campeonato Inglês5ª Rodada​Data e horário: 18/09/2021, às 11h (de Brasília)​Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké e João Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Gabriel Jesus, Ferrán Torres e Grealish.
Desfalques: Laporte (lesionado); Steffen (Covid-19); Mendy (preso), Stones (dúvida).
SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)McCarthy; Livramento, Stephens, Salisu e Perraud; Romeu, Ward-Prowse e Elyounoussi; Redmond, Adam Armstrong e Djenepo.
Desfalques: Smallbone, Stuart Armstrong e Walcott (lesionados); Long (dúvida).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados