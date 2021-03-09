futebol

Manchester City x Southampton: onde assistir e prováveis escalações

Time de Guardiola busca se recuperar de derrota sofrida no último final de semana para o Manchester United, enquanto os Saints buscam se distanciar do Z3...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 12:16

LanceNet

Crédito: City venceu no primeiro turno com gol de Sterling (ADRIAN DENNIS / POOL / AFP
Após perder uma longa invencibilidade no clássico do último domingo contra o Manchester United, o Manchester City se prepara para encarar o Southampton nesta quarta-feira, às 15h (horário de Brasília), pela Premier League. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Inglês e está sendo antecipada por conta da presença do time de Pep Guardiola na final da Copa da Liga Inglesa.Mãos à obra
- Há muito trabalho a ser feito para chegar nos últimos jogos como candidatos a vencer a Premier League. É uma partida de cada vez. Vamos enfrentar o Southampton e tentar fazer um bom duelo. É um novo confronto para jogarmos bem e tentarmos ganhar. Ainda temos 10 rodadas e temos que vencer cerca de seis ou sete para garantirmos matematicamente - avaliou Guardiola.
Momentos distintos
Embora o Manchester City venha de derrota e o Southampton tenha conquistado os três pontos na última rodada, o time de Guardiola tem todo o favoritismo. Antes da vitória sobre o Sheffield United, os Saints vinham de nove jogos sem vitórias, sendo oito derrotas na Premier League, enquanto o atual líder do Inglês conquistou mais de 20 vitórias seguidas somando todas as competições.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x Southampton
Data e horário: 10/3/2021, às 15h (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Dias, Laporte e Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho e Gundogan; Torres, Aguero e Foden
Desfalques: Nenhum
SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)Forster; Maitland-Niles, Bednarek, Vestergaard e Bertrand; Armstrong, Diallo, Ward-Prowse e Minamino; Adams e Tella
Desfalques: Michael Obafemi, Oriol Romeu, William Smallbone e Theo Walcott (machucados).

